İstanbul'da köprüler sarı-kırmızı renge büründü
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı İstanbul'un köprülerine asıldı. Ayrıca boğaz köprüleri sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.
Kaynak: İHA,DHA
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın sarı ve kırmızı renkli bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.
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Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı.
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