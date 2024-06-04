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İstanbul'da köprüler sarı-kırmızı renge büründü

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı İstanbul'un köprülerine asıldı. Ayrıca boğaz köprüleri sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Kaynak: İHA,DHA
İstanbul'da köprüler sarı-kırmızı renge büründü - Resim: 1
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İstanbul'da köprüler sarı-kırmızı renge büründü - Resim: 2

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın sarı ve kırmızı renkli bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

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İstanbul'da köprüler sarı-kırmızı renge büründü - Resim: 3

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı.

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İstanbul'da köprüler sarı-kırmızı renge büründü - Resim: 4
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