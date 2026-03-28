İstanbul'da korku dolu anlar; 4 katlı bir apartmanın çatısı çöktü!
Bağcılar'da 4 katlı bir apartmanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki iki aracın üzerine düşerek büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Şans eseri sokakta kimsenin bulunmadığı bir ana denk gelen olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Bağcılar’da bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.
Çökmenin ardından binadan düşen parçaların araçların üzerine düşmesiyle hasar meydana geldi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1081 Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katından parçalar düşmeye başladı.
