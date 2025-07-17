İstanbul'da korku dolu anlar: Apartmanın balkonu çöktü, facia kıl payı atlatıldı...
İstanbul Kağıthane'de 3 katlı binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, çökme sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 10.45 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında bulunan balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
1 / 9
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
2 / 9
Polis ekipleri binanın önüne bariyer çekerek önlem aldı. Zabıta ekipleri ise bina sakinlerini tahliye etti.
3 / 9
Yapılan çalışma sonrasında zabıta ekipleri binayı mühürledi.
4 / 9