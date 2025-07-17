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  4. Apartmanın balkonu çöktü, facia kıl payı atlatıldı... O anlar saniye saniye kamerada!

İstanbul'da korku dolu anlar: Apartmanın balkonu çöktü, facia kıl payı atlatıldı...

İstanbul Kağıthane'de 3 katlı binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, çökme sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korku dolu anlar: Apartmanın balkonu çöktü, facia kıl payı atlatıldı... - Resim: 1

Olay, saat 10.45 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında bulunan balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

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İstanbul'da korku dolu anlar: Apartmanın balkonu çöktü, facia kıl payı atlatıldı... - Resim: 2

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da korku dolu anlar: Apartmanın balkonu çöktü, facia kıl payı atlatıldı... - Resim: 3

Polis ekipleri binanın önüne bariyer çekerek önlem aldı.  Zabıta ekipleri ise bina sakinlerini tahliye etti. 

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İstanbul'da korku dolu anlar: Apartmanın balkonu çöktü, facia kıl payı atlatıldı... - Resim: 4

Yapılan çalışma sonrasında zabıta ekipleri binayı mühürledi. 

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