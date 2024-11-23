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İstanbul'da korku dolu anlar: Fırtınaya kapılan dev gemi son anda kurtuldu

İstanbul Beykoz'da rüzgarın etkisiyle sürüklenen gemi kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korku dolu anlar: Fırtınaya kapılan dev gemi son anda kurtuldu - Resim: 1

İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz açıklarındaki 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklenmeye başladı. 

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İstanbul'da korku dolu anlar: Fırtınaya kapılan dev gemi son anda kurtuldu - Resim: 2

Sürüklenen gemi kaptanının manevrasıyla son anda kıyıya vurmaktan kurtuldu. 

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İstanbul'da korku dolu anlar: Fırtınaya kapılan dev gemi son anda kurtuldu - Resim: 3

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da korku dolu anlar: Fırtınaya kapılan dev gemi son anda kurtuldu - Resim: 4

Görüntülerde, gemi kıyıya doğru sürüklenmeye başlıyor. 

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