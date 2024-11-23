İstanbul'da korku dolu anlar: Fırtınaya kapılan dev gemi son anda kurtuldu
İstanbul Beykoz'da rüzgarın etkisiyle sürüklenen gemi kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz açıklarındaki 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklenmeye başladı.
1 / 6
Sürüklenen gemi kaptanının manevrasıyla son anda kıyıya vurmaktan kurtuldu.
2 / 6
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3 / 6
Görüntülerde, gemi kıyıya doğru sürüklenmeye başlıyor.
4 / 6