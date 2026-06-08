İstanbul'da korku dolu anlar: Gözü dönmüş evlat, annesini bıçakla rehin aldı!

Mahalleli Dairenin Kapısını Tekmeledi

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Krizin uzaması ve içeriden gelen sesler üzerine dehşete kapılan bazı mahalle sakinleri, dairenin kapısını tekmeleyerek içeri girmeye çalışsa da çelik kapıyı açmayı başaramadı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.