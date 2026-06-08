İstanbul'da korku dolu anlar: Gözü dönmüş evlat, annesini bıçakla rehin aldı!
İstanbul Fatih'te para yüzünden tartıştığı öz annesini bıçakla rehin alan şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı. Polis ekiplerinin operasyonu sırasında arka pencereden atlayarak kaçmaya çalışan şahıs kıskıvrak yakalandı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde öz annesinden para isteyen ve olumsuz yanıt alınca gözü dönen şahıs, annesini bıçakla rehin altı. Emniyet ve itfaiye ekiplerinin ortak operasyonuyla son bulan olayda, şüphelinin film sahnelerini aratmayan kaçış girişimi hüsranla bitti.
"Para" Uğruna Öz Annesinin Boğazına Bıçak Dayadı
Olay, Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında yaşandı. Saat 23.00 sularında annesinden para talep eden Y. isimli şahıs, isteği reddedilince adeta cinnet getirdi. Eline geçirdiği bıçakla annesini rehin alan saldırganın bağırışları üzerine durumu fark eden komşular, büyük bir panikle polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Mahalleli Dairenin Kapısını Tekmeledi
Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Krizin uzaması ve içeriden gelen sesler üzerine dehşete kapılan bazı mahalle sakinleri, dairenin kapısını tekmeleyerek içeri girmeye çalışsa da çelik kapıyı açmayı başaramadı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kapı Kırılırken Pencereden Atladı Ancak Kaçamadı
Polisin ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. İtfaiye ekipleri, koçbaşı ve özel ekipmanlarla dairenin kapısını kırmak için çalışmalara başladığı esnada köşeye sıkıştığını anlayan şahıs, annesini serbest bıraktı.