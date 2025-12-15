  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da korku dolu anlar: İSKİ çalışmasında göçük oluştu!

İstanbul Avcılar'da sokakta İSKİ ekiplerinin kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 1 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Olay, saat 18.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekiplerinin sokaktaki kanalizasyon çalışması sırasında göçük oluştu.

Bu sırada çalışan işçi Erkan Yavuz toprağın altında mahsur kaldı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Göçük altında kalan Yavuz, itfaiye tarafından kurtarıldı.

