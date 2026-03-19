İstanbul'da korku dolu anlar: Önce yangın çıktı, sonra duvar çöktü!

'DIŞARIDAN MÜDAHALE VAR, BİR ŞEY ATILDI'

Mahallede yaşayan Rahmi K., "Yan tarafta oturuyordum, dumanları gördüm itfaiyeye aradım hemen. Buraya geldim, insanlar dışarıda toplanmıştı. Binadakiler atlamaya çalışıyordu, onları durdurduk. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Elektrikleri kapatmak için kontrole gittik, çünkü patlama oldu. Binada mahsur kalanları itfaiye arka taraftan kurtardı. Hastaneye götürdüler, dışarıdan müdahale var, bir şey atıldı. Çünkü doğal gaz yok bu binada. Tüp de patlamamış. Bir şey atıldı herhalde patlama oldu duvar çöktü" dedi. (DHA)