  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı

İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı

İstanbul Üsküdar'da istinat duvarının yan yatması sonucu duvarın önündeki ve yanındaki binalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'nde yaşandı.

1 / 6
İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı - Resim: 2

Caddede bulunan istinat duvarının yan yatması ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

2 / 6
İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı - Resim: 3

Ekipler, duvarın önündeki bina ile yan tarafındaki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı.

3 / 6
İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı - Resim: 4

Dört katlı bu iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına, dairelerin ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.

4 / 6