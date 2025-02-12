İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı
İstanbul Üsküdar'da istinat duvarının yan yatması sonucu duvarın önündeki ve yanındaki binalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, akşam saatlerinde Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'nde yaşandı.
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Caddede bulunan istinat duvarının yan yatması ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, duvarın önündeki bina ile yan tarafındaki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı.
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Dört katlı bu iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına, dairelerin ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.
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