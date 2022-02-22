İstanbul'da korku dolu gece! Binanın balkonları çöktü
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları ikinci katta bulunan dairenin balkonunun da çökmesine neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Belediye ekipleri de sokakta önlem aldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'ta 3 katlı binada meydana geldi. En üst katta bulunan dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Balkondan kopan beton parçaları ikinci kattaki dairenin balkonunun da çökmesine neden oldu. Gürültüye çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöken her iki dairenin de balkonlarında inceleme yaptı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda sağlık ekipleri hazır bekledi. Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. Sokağa dökülen beton parçalarının incelemelerin ardından temizleneceği öğrenildi.