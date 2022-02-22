İstanbul'da korku dolu gece! Binanın balkonları çöktü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöken her iki dairenin de balkonlarında inceleme yaptı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda sağlık ekipleri hazır bekledi. Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. Sokağa dökülen beton parçalarının incelemelerin ardından temizleneceği öğrenildi.