  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Haziran 2019 15:26

İstanbul'da korkulan oldu ! Yollar göle döndü, öğrenciler mahsur kaldı

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'un Pendik, Kartal ve Tuzla ilçesinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, D-100'de trafik durdu. Yağış nedeniyle bir anaokulu ve ortaokulda öğrenciler mahsur kaldı. Kartal'da bir evin çatısına yıldırım düştü.

İstanbul'da korkulan oldu ! Yollar göle döndü, öğrenciler mahsur kaldı

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu.

1/ 43
İstanbul'da korkulan oldu ! Yollar göle döndü, öğrenciler mahsur kaldı

Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.

2/ 43
İstanbul'da korkulan oldu ! Yollar göle döndü, öğrenciler mahsur kaldı

MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI

Kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı.

3/ 43
İstanbul'da korkulan oldu ! Yollar göle döndü, öğrenciler mahsur kaldı

Pendik Yenimahalle'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı.

4/ 43
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM