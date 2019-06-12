İstanbul'da korkulan oldu ! Yollar göle döndü, öğrenciler mahsur kaldı
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'un Pendik, Kartal ve Tuzla ilçesinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, D-100'de trafik durdu. Yağış nedeniyle bir anaokulu ve ortaokulda öğrenciler mahsur kaldı. Kartal'da bir evin çatısına yıldırım düştü.
Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.
MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI
Kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı.