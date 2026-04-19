İstanbul'da korkunç kaza! Genç sürücü bayıldı, aracın çarpıp devirdiği direk bir turisti ezdi!
İstanbul Şişli’de seyir halindeyken bayılan genç sürücünün çarptığı trafik ışığı direği, o sırada yoldan geçen Mısırlı turistin üzerine devrildi. Olay yerinde kalbi duran ve yapılan müdahaleyle hayata döndürülen 43 yaşındaki A.H., beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde iddiaya göre sürücü N.S.‘nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk karşıdan karşıya geçen Mısırlı A.H.’nin (43) üzerine devrildi.
Ağır yaralanan kadın olay yerinde kalp masajı yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turistin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre N.S. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında bayıldı. Otomobil yol kenarında bulunan trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.