İstanbul'da korkunç kaza: Harfiyat kamyonu aracın üstüne devrildi
İstanbul Başakşehir Güvercintepe'de hafriyat kamyonu, otomobilin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin, otomobildekileri çıkarmak için başlattıkları çalışma devam ediyor.
Başakşehir’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.
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Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.
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