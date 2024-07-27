İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı
Avcılar'da, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce 3 araca çarptı ardından akaryakut istasyonuna daldı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza sabah 06.45’te, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Özgür K., idaresindeki 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Otobüs, işçileri taşıyan bir minibüs ve 2 araca çarptıktan sonra yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna daldı.
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İstasyonun tabelasına çarparak duran otobüsün şoförü kazada yara almazken işçilerin bulunduğu minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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