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  4. İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı

İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı

Avcılar'da, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce 3 araca çarptı ardından akaryakut istasyonuna daldı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı - Resim: 1

Kaza sabah 06.45’te, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde meydana geldi. 

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İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı - Resim: 2

Özgür K., idaresindeki 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

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İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı - Resim: 3

Otobüs, işçileri taşıyan bir minibüs ve 2 araca çarptıktan sonra yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna daldı.

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İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı - Resim: 4

İstasyonun tabelasına çarparak duran otobüsün şoförü kazada yara almazken işçilerin bulunduğu minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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