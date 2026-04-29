İstanbul'da korkunç kaza! Okul servisi evin çatısına uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Olay, dün saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 64 yaşındaki M.F. idaresindeki okul servisi, dik yokuşta ters yönden indiği sırada kontrolden çıktı. Takla atmaya başlayan araç, büyük bir gürültüyle yol kenarındaki bir evin çatısına düşerek durabildi.