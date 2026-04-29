İstanbul'da korkunç kaza! Okul servisi evin çatısına uçtu, sürücü hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de kontrolden çıkan bir okul servisi, takla atarak bir evin çatısına düştü. Kazada ağır yaralanan 64 yaşındaki şoför hastanede yaşam savaşını kaybederken, şoförün kazadan kısa süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korkunç kaza! Okul servisi evin çatısına uçtu, sürücü hayatını kaybetti - Resim: 1

İstanbul Kağıthane’de dün akşam saatlerinde meydana gelen akılalmaz kazada, bir okul servisi ters yönde yokuş aşağı inerken evin çatısına uçtu. Kazadan kısa süre önce öğrencileri indiren şoför Mustafa Fedaioğulları, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 / 11
İstanbul'da korkunç kaza! Okul servisi evin çatısına uçtu, sürücü hayatını kaybetti - Resim: 2

Olay, dün saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 64 yaşındaki M.F. idaresindeki okul servisi, dik yokuşta ters yönden indiği sırada kontrolden çıktı. Takla atmaya başlayan araç, büyük bir gürültüyle yol kenarındaki bir evin çatısına düşerek durabildi.

2 / 11
İstanbul'da korkunç kaza! Okul servisi evin çatısına uçtu, sürücü hayatını kaybetti - Resim: 3

Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan M.F.’nı uzun uğraşlar sonucu kurtardı. 

3 / 11
İstanbul'da korkunç kaza! Okul servisi evin çatısına uçtu, sürücü hayatını kaybetti - Resim: 4

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne bilinci açık şekilde kaldırılan şoför, hemen ameliyata alındı.

4 / 11