İstanbul'da korkunç kaza: Seyyar satıcı kendi oğlunu ezdi

Olay, 28 Şubat’ta Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile birlikte sebze ve meyve satan bir çocuk, araç geri geri hareket ederken dengesini kaybederek düştü. Kamyonetin altında kalan çocuğun çığlıklarını duyan baba aracı durdurdu.