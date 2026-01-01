İstanbul'da korkunç kaza! Vinç binaya girdi, apartman boşaltıldı, yaralılar var
İstanbul Başakşehir’ de tırın arkasında taşınırken kopan bir vinç, 2 araca ve bir binaya çarparak durabildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iş makinesi taşıyan TIR yokuştan kayarak önce iki otomobile ardından binaya çarptı.
1 / 3
Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Bina tahliye edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)
2 / 3
3 / 3