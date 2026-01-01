  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da korkunç kaza! Vinç binaya girdi, apartman boşaltıldı, yaralılar var!

İstanbul'da korkunç kaza! Vinç binaya girdi, apartman boşaltıldı, yaralılar var

İstanbul Başakşehir’ de tırın arkasında taşınırken kopan bir vinç, 2 araca ve bir binaya çarparak durabildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da korkunç kaza! Vinç binaya girdi, apartman boşaltıldı, yaralılar var - Resim: 1

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iş makinesi taşıyan TIR yokuştan kayarak önce iki otomobile ardından binaya çarptı. 

1 / 3
İstanbul'da korkunç kaza! Vinç binaya girdi, apartman boşaltıldı, yaralılar var - Resim: 2

Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Bina tahliye edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)

2 / 3
İstanbul'da korkunç kaza! Vinç binaya girdi, apartman boşaltıldı, yaralılar var - Resim: 3
3 / 3