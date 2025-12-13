İstanbul'da korkunç olay: 100 metre arayla 2 ceset bulundu

İlk olayda, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kayalıklar arasında genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, hayatını kaybeden gencin olay yerine motosikletiyle geldiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.