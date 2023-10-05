İstanbul'da korkunç olay: 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi
İstanbul Sarıyer'de su doldurmak isterken uçurumdan düşen bir kişinin 5 gün boyunca düştüğü sahil kenarında kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı.
İstanbul Sarıyer’de uçurumdan düşen bir R. K. düştüğü yerde 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Bugün piknikçiler tarafından fark edilen R. K. kurtarılırken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmanan R. K. ayağının kayması ile metrelerce aşağıya yuvarlandı.
Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen R. K. yanında telefon olmadığı için de kimseye haber veremedi.
Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen R. K. düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye inen iki kişi yerde birinin yattığını gördü. Yaklaştıklarında R.K'nın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdiler.