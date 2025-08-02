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İstanbul'da korkunç olay... 9. kattan düşen minik kız çocuğu hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu’nda bir sitenin 9. katından düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
İstanbul'da korkunç olay... 9. kattan düşen minik kız çocuğu hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı.

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İstanbul'da korkunç olay... 9. kattan düşen minik kız çocuğu hayatını kaybetti - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki A.S., sitenin 9. katından henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü. 

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İstanbul'da korkunç olay... 9. kattan düşen minik kız çocuğu hayatını kaybetti - Resim: 3

Küçük kızı gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Servise bildirdi. 

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İstanbul'da korkunç olay... 9. kattan düşen minik kız çocuğu hayatını kaybetti - Resim: 4

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. 

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