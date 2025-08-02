İstanbul'da korkunç olay... 9. kattan düşen minik kız çocuğu hayatını kaybetti
İstanbul Zeytinburnu’nda bir sitenin 9. katından düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Olay, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki A.S., sitenin 9. katından henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü.
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Küçük kızı gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Servise bildirdi.
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İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.
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