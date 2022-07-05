İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı
Avcılar'da bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri görünce yan odaya geçerek kapıyı kapatan Alzheimer hastası 97 yaşındaki kadın kapıyı kırarak içeri giren itfaiye erleri tarafından son anda kurtarıldı.
Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi Taksi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı.
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Karşıdaki inşaatta çalışan Mahmut Kençtum camın patladığını, dışarı duman ve alev çıkmaya başladığını görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
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İhbar üzerine sevk edilen itfaiye araçları sokağın başına park edilen araç nedeniyle dönemedi. Ekipler, kaldırımlara park yapılmaması için konulan beton bariyeri kırarak yola devam edebildi.
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Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 97 yaşındaki T.E.'in, mutfakta yangının başlamasıyla yandaki odaya geçip kapıyı kapattığı anlaşıldı. İtfaiye erleri kapıyı kırıp içeri girerek, dumandan etkilenen yaşlı kadını kurtardı.
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