  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı

İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı

Avcılar'da bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri görünce yan odaya geçerek kapıyı kapatan Alzheimer hastası 97 yaşındaki kadın kapıyı kırarak içeri giren itfaiye erleri tarafından son anda kurtarıldı.

İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı - Resim: 1

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi Taksi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı.

1 / 7
İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı - Resim: 2

Karşıdaki inşaatta çalışan Mahmut Kençtum camın patladığını, dışarı duman ve alev çıkmaya başladığını görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

2 / 7
İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı - Resim: 3

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye araçları sokağın başına park edilen araç nedeniyle dönemedi. Ekipler, kaldırımlara park yapılmaması için konulan beton bariyeri kırarak yola devam edebildi.

3 / 7
İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı - Resim: 4

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 97 yaşındaki T.E.'in, mutfakta yangının başlamasıyla yandaki odaya geçip kapıyı kapattığı anlaşıldı. İtfaiye erleri kapıyı kırıp içeri girerek, dumandan etkilenen yaşlı kadını kurtardı.

4 / 7