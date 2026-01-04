İstanbul'da korkunç olay: Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi

Olay 03.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yaşayan evsiz bir kişi soğuk havada ısınmak için tamirhane önünde tamir edilmesi için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Bir süre sonra araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.