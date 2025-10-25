İstanbul'da korkunç olay: İstinat duvarı 3 arabayı kağıt gibi ezdi!
İstanbul'da dün akşam etkili olan yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrilirken, olayda yaralanan olmadı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA
Olay, saat 02.45 sıralarında Maltepe Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarı, sağanak yağışın ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Çökme ile birlikte kaldırım da duvarla beraber yola devrilerek park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.
Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri de sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü şekilde sağladı. Çökme anı binanın güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.
