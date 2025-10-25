  1. Anasayfa
İstanbul'da dün akşam etkili olan yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrilirken, olayda yaralanan olmadı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İHA
İstanbul'da korkunç olay: İstinat duvarı 3 arabayı kağıt gibi ezdi!

Olay, saat 02.45 sıralarında Maltepe Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarı, sağanak yağışın ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 

İstanbul'da korkunç olay: İstinat duvarı 3 arabayı kağıt gibi ezdi!

Çökme ile birlikte kaldırım da duvarla beraber yola devrilerek park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. 

İstanbul'da korkunç olay: İstinat duvarı 3 arabayı kağıt gibi ezdi!

Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. 

İstanbul'da korkunç olay: İstinat duvarı 3 arabayı kağıt gibi ezdi!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri de sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü şekilde sağladı. Çökme anı binanın güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

