İstanbul'da korkunç olay: İstinat duvarı 3 arabayı kağıt gibi ezdi!

Olay, saat 02.45 sıralarında Maltepe Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarı, sağanak yağışın ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.