  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da korkunç olay! Mezarın üzerinde bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

İstanbul Arnavutköy'de mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, bir mezarın üzerinde 3-6 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi buldu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korkunç olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, kontrol için devriye attığı sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu.

1 / 5
İstanbul'da korkunç olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Resim: 2

Görevlinin durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cesedin 3-6 aylık erkek bebeğe ait olduğu öğrenildi.

2 / 5
İstanbul'da korkunç olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Resim: 3

Savcılığın olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından cenaze aracına konulan bebek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

3 / 5
İstanbul'da korkunç olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Resim: 4

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

4 / 5