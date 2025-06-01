İstanbul'da korkunç olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu
İstanbul Arnavutköy'de mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, bir mezarın üzerinde 3-6 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi buldu.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, kontrol için devriye attığı sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu.
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Görevlinin durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cesedin 3-6 aylık erkek bebeğe ait olduğu öğrenildi.
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Savcılığın olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından cenaze aracına konulan bebek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)
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