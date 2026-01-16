İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
İstanbul Güngören'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç.'nin bıçakladığı 17 yaşındaki Atlas, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç (15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Ç.’yi göğüs bölgesinden yaraladı.
Ağır yaralanan Atlas Ç., olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.
