İstanbul'da korkutan görüntü! Adım atacak yer kalmadı
Cumartesi akşamı İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından Pazar günü güneşin kendini gösterdiği İstanbul'da Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı.
İstanbul genelinde dün akşam yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı.
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Ocak ayında güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Taksim Meydan’a ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.
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Yazdan kalma günleri aratmayan Taksim’de adım atacak yer kalmadı.
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Artan vakaların etkisine rağmen oldukça kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde ambulans bile ilerlemekte zorlandı.
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