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  4. İstanbul'da korkutan görüntü! Adım atacak yer kalmadı

İstanbul'da korkutan görüntü! Adım atacak yer kalmadı

Cumartesi akşamı İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından Pazar günü güneşin kendini gösterdiği İstanbul'da Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı.

İstanbul'da korkutan görüntü! Adım atacak yer kalmadı - Resim: 1

İstanbul genelinde dün akşam yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

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İstanbul'da korkutan görüntü! Adım atacak yer kalmadı - Resim: 2

Ocak ayında güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Taksim Meydan’a ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

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İstanbul'da korkutan görüntü! Adım atacak yer kalmadı - Resim: 3

Yazdan kalma günleri aratmayan Taksim’de adım atacak yer kalmadı.

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İstanbul'da korkutan görüntü! Adım atacak yer kalmadı - Resim: 4

Artan vakaların etkisine rağmen oldukça kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde ambulans bile ilerlemekte zorlandı.

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