İstanbul'da korkutan görüntüler
Türkiye'de koronavirüs salgınına rağmen vatandaşın sokağa çıkma ısrarı sürüyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti.
Koronavirüs salgınına karşı hiçbir tedbir almadığı görülen Fatih halkının, sokaktaki yoğunluğu da dikkat çekti.
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görülen İstanbul'un Fatih ilçesinde bazı vatandaşlarda maske ve eldiven olmadığı da görüldü.
İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşların dışarı çıkmasıyla yoğunluğun daha da artması bekleniyor.