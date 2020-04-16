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  3. 16 Nisan 2020 18:09

İstanbul'da korkutan görüntüler

Türkiye'de koronavirüs salgınına rağmen vatandaşın sokağa çıkma ısrarı sürüyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da korkutan görüntüler

Koronavirüs salgınına karşı hiçbir tedbir almadığı görülen Fatih halkının, sokaktaki yoğunluğu da dikkat çekti.

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İstanbul'da korkutan görüntüler

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görülen İstanbul'un Fatih ilçesinde bazı vatandaşlarda maske ve eldiven olmadığı da görüldü.

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İstanbul'da korkutan görüntüler

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşların dışarı çıkmasıyla yoğunluğun daha da artması bekleniyor.


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İstanbul'da korkutan görüntüler

İşte İstanbul'da koronavirüs görüntüleri...

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