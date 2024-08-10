İstanbul'da korkutan manzara

Sertleşen toprakta artık araçlarla rahatlıkla ilerlenebiliyor. Ancak baraj gölündeki doluluk oranı bir yıl öncesine oranla yine de yüksek görülüyor. Bir yıl önce barajdaki doluluk oranı yüzde 12.01'e kadar gerilemişti.