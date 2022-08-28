İstanbul'da korkutan patlama: Yüzünde yanık izleri oluştu

"BİNADA KOFRA KABLOLARINDA SIKINTI VAR"



Binada daha önce de elektrik sıkıntıları olduğunu dile getiren Emre Eskiköy, “Elektrik arızasına geldi. O sokakta 2 ya da 3 bina tek kofra kullandığı için oranın döküm kofrası var. Daha önce 6 kere elektrikçi geldi. Orada kofra kablolarında sıkıntı var. İkide bir yanıyor. Gelen elektrikçi de müdahale edince yüzüne patlamış. Biz de tenekeleri komple açıp arkadaşı dışarıya aldık. Benle arkadaşlarım kurtardık" dedi.