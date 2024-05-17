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İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı

İstanbul Sultangazi'de, bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki ayakkabı imalathanesine de sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: Ajanslar
İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı - Resim: 1
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İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı - Resim: 2

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 2 katlı ayakkabı imalathanesine de sıçradı.

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İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

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