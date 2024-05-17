İstanbul'da korkutan yangın: Alevler iki iş yerini sardı
İstanbul Sultangazi'de, bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki ayakkabı imalathanesine de sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: Ajanslar
1 / 11
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
2 / 11
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 2 katlı ayakkabı imalathanesine de sıçradı.
3 / 11
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
4 / 11