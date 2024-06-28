İstanbul'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerine dayandı

Edinilen bilgilere göre, Silivri Selimpaşa'da saat 15.00 sıralarında otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine hava desteği de sağlandı.