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İstanbul'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerine dayandı

İstanbul Silivri'de anız yangını büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerine dayandı - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Silivri Selimpaşa'da saat 15.00 sıralarında otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine hava desteği de sağlandı.

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İstanbul'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerine dayandı - Resim: 2

Yangın söndürme helikopteri Büyükçekmece Gölü'nden aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltırken, alevlere müdahale karadan da sürdü. Bir barakanın kül olduğu yangın, bölgedeki fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerine dayandı - Resim: 3
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