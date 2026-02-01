İstanbul'da korkutan yangın: Bina tahliye edildi

'YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTILAR'

Mahallede yaşayan Yasin Ö., "Kahvaltı yaparken çok yüksek sesler duyduk. Balkona çıkıp baktığımızda bacadan çok fazla duman gördük. Baba ve arkadaşları aşağı inerek yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştılar, itfaiyeyi aradım. Yüksek sesler geliyordu, patlama riskine karşı itfaiyeye haber verdim. İçerisi de yandı, hem içeriden hem de dışarıdan yangına müdahale ettiler. Mahsur kalan olmadı, karşı tarafta kalanlar komşu ve akrabalarımız olduğu için haber verdik binayı tahliye ettiler" ifadelerini kullandı. (DHA)