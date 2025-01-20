İstanbul'da korkutan yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise müdahale ederek yangını diğer evlere sirayet etmeden söndürdü. Yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Öte yandan baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.