İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı
İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
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Ardından soğutma çalışması başlatıldı.
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Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.
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