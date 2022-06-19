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  4. İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı

İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı - Resim: 3

Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

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İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı - Resim: 4

Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.

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