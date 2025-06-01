İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya’da işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı.
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Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın sırasında gökyüzünü duman bulutu kapladı.
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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)
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