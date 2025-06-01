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İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 1

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya’da işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. 

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İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 2

Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 3

Yangın sırasında gökyüzünü duman bulutu kapladı.

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İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

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