İstanbul'da korkutan yangın

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan baraka ile depoya müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.