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  4. İstanbul'da korkutan yangın: Hurda eşyaların lduğu bölgeye sıçradı

İstanbul'da korkutan yangın: Hurda eşyaların lduğu bölgeye sıçradı

Tuzla'da otluk bir alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hurda eşyaların bulunduğu bölgeye yayıldı.

İstanbul'da korkutan yangın: Hurda eşyaların lduğu bölgeye sıçradı - Resim: 1

Yangın, saat 12.00 sıralarında, İstanbul’un Tuzla ile Kocaeli’nin Gebze ilçeleri arasındaki otluk alanda çıktı.

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İstanbul'da korkutan yangın: Hurda eşyaların lduğu bölgeye sıçradı - Resim: 2

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek hurda eşyaların bulunduğu geniş bir alana sıçradı.

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İstanbul'da korkutan yangın: Hurda eşyaların lduğu bölgeye sıçradı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli ile İstanbul’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da korkutan yangın: Hurda eşyaların lduğu bölgeye sıçradı - Resim: 4

Yanan alanın buğday tarlasına ve fabrikalara yakın olması sebebiyle olay yerine yangın söndürme helikopteri de çağrıldı.

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