İstanbul'da korkutan yangın: Hurda eşyaların lduğu bölgeye sıçradı
Tuzla'da otluk bir alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hurda eşyaların bulunduğu bölgeye yayıldı.
Yangın, saat 12.00 sıralarında, İstanbul’un Tuzla ile Kocaeli’nin Gebze ilçeleri arasındaki otluk alanda çıktı.
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Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek hurda eşyaların bulunduğu geniş bir alana sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine Kocaeli ile İstanbul’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yanan alanın buğday tarlasına ve fabrikalara yakın olması sebebiyle olay yerine yangın söndürme helikopteri de çağrıldı.
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