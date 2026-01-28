İstanbul'da korkutan yangın... Şantiyedeki işçiler sığındıkları çatıda mahsur kaldı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde şantiye alanında çıkan yangında çatıya sığınan işçiler, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Yangın, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Kayabaşı Bulvarı üzerinde yapımı devam eden binanın şantiye alanında çıktı.
İddiaya göre, işçilerin ısınmak amacıyla şantiye içerisinde yaktığı ateş, kısa sürede kontrolden çıkarak yapım malzemelerine sıçradı.
Alevler hızla büyüyerek yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alanın 2 bin metrekarelik bölümünü etkisi altına aldı. Yangının zaman zaman farklı katlara da sıçradığı öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bazı işçilerin ara katlarda alevlerin arasında kaldığı, kurtulmak için çatıya çıktığı öğrenildi.
