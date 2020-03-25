  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Mart 2020 15:50

İstanbul'da korona testi kuyruğu bugün daha da uzadı

İstanbul'da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı.

İstanbul'da korona testi kuyruğu bugün daha da uzadı

Koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor.

1/ 10
İstanbul'da korona testi kuyruğu bugün daha da uzadı

Hastane bahçesinde test için gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Kuyruk bugün daha da uzadı.

2/ 10
İstanbul'da korona testi kuyruğu bugün daha da uzadı

Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.

3/ 10
İstanbul'da korona testi kuyruğu bugün daha da uzadı

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM