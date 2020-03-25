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  3. 25 Mart 2020 13:46

İstanbul'da korona virüs sessizliği

Korona virüs endişesi sebebiyle İstanbul'da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar ve meydanlar boş kaldı. Boş olan tarihi yerler drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da korona virüs sessizliği

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İstanbul'da korona virüs sessizliği

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İstanbul'da korona virüs sessizliği

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İstanbul'da korona virüs sessizliği

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