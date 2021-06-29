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İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok ?

Taksim'e akın eden vatandaşlar, yine koronavirüs kurallarını ihlal etti. Yerli olduğu kadar yabancı turistlerin de maske takmayıp sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü.

Covid-19 aşıları dünyanın birçok ülkesinde gevşeme ve normalleşme adımlarını beraberinde getirdi. Ancak delta mutasyonu sebebi ile vakaların artması da gündemde.  

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Kış mevsiminde ortaya çıkan İngiltere mutasyonunun bahar aylarında ortaya çıkan Hindistan varyantı salgınla mücadelede dengeleri değiştirdi. Tüm bunlara rağmen Taksim'de yine bildik manzaralar yaşandı.

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Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri unutuldu. Maske takmayan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. 

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Taksim Meydanı'nda görev yapan güvenlik görevlileri ile zabıtalar zaman zaman maskesiz gezen vatandaşları uyardı.Taksim ve İstiklal Caddesi'nin gün boyunca kalabalık olduğu gözlendi. 

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