İstanbul'da koronavirüste son durum ne? İşte ilçe ilçe korona haritası!
Sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler sonrası İstanbul'da koronavirüste son durum ne? İşte ilçe ile İstanbul'un koronavirüs haritası.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam açıkladığı koronavirüs tablosu öncesi vaka ve ölüm sayılarının azalma eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Ülkemizde de görülen mutasyonla ilgili Bakan Koca, "İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir" ifadesini kullanmıştı.
Söz konusu mutasyon açıklamasının ardından İstanbul'un ilçelerdeki harita merak konusu oldu. İşte İstanbul ilçelerindeki son durum;