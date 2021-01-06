İstanbul'da koronavirüste son durum ne? İşte ilçe ilçe korona haritası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam açıkladığı koronavirüs tablosu öncesi vaka ve ölüm sayılarının azalma eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Ülkemizde de görülen mutasyonla ilgili Bakan Koca, "İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir" ifadesini kullanmıştı.



