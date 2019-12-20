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  3. 20 Aralık 2019 17:01

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-20' uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği 'Kurt Kapanı-20' uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde bir çok noktada gerçekleştirilen, Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-20' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

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İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-20' uygulaması

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.

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İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-20' uygulaması

Denetimler kapsamında belli yerlerde güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçlarda arama ve kimlik kontrolleri yapıyor. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği de katılırken, uygulamaya polis helikopteri de havadan destek sağlıyor.

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İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-20' uygulaması

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