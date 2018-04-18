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  3. 18 Nisan 2018 10:10

İstanbul'da lale şöleni

İstanbul'da lale şöleni

Osmanlı'nın simgesi haline gelen lalenin çeşitliliğinin gelecek kuşağa aktarılması için adeta açık lale müzesi haline gelen Emirgan Korusu'na vatandaş büyük ilgi gösteriyor.

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İstanbul'da lale şöleni

Korudaki lale müzesi ile kültür varlığın gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor.

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İstanbul'da lale şöleni

İstanbul'da her yıl düzenlenmeye başlanan lale yarışmaları ile lalenin çeşitliliğinin arttırılmasının hedeflendiği çalışmalarda şehrin bir çok bölgesi gibi Emirgan Korusu'nda da adeta gökkuşağını andıran lale çeşitliliği yaşatıldı. İnsanların laleye olan özlemleri koru içerisinde ekilen lalelerin zenginliği ile görsel şölen haline getirildi.

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İstanbul'da lale şöleni

İstanbul'da cadde kenarlarına ve park bahçelere ekilen yüz binlerce lale çeşidi vatandaşları mutlu etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen lale yarışmaları ile insanların laleye bakış açısı geliştirildi.

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