İstanbul'da lale şöleni

İstanbul'da her yıl düzenlenmeye başlanan lale yarışmaları ile lalenin çeşitliliğinin arttırılmasının hedeflendiği çalışmalarda şehrin bir çok bölgesi gibi Emirgan Korusu'nda da adeta gökkuşağını andıran lale çeşitliliği yaşatıldı. İnsanların laleye olan özlemleri koru içerisinde ekilen lalelerin zenginliği ile görsel şölen haline getirildi.

