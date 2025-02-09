İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile beraber sokağa çıkan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İHA
Silivri’de bu sabah saatleri itibarıyla kar yağışı tüm ilçede etkisini gösterdi.
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Aralıklarla yağan kar, ilçenin bazı bölgelerini beyaza bürüdü.
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Pazar sabahına kar yağışı ile uyanan Silivrili vatandaşlar, park ve sokaklara inerek hatıra fotoğrafı çekildi.
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Kar yağışının görsel şölen oluşturduğu noktalardan Silivri Belediyesine ait Kale Park Sosyal Tesisleri'nde de bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak kar keyfi yaşadı.
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