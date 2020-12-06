İstanbul'da lastikler arasından 500 yıllık tarihi şapel çıktı

"İSTANBUL'UN ŞEHİR TARİHİNİ ÇALIŞANLAR İÇİN AÇIK BİR VERİ TABANI" Göncüoğlu mimarlık ve tarih çalışanları için buradaki eserin çok önemli olduğunu belirterek, "Dönem çalışanlar için de açık bir laboratuvar gibi burası. Tuğla ve taş örgü sistemleriyle yakından görülebilecek bir unsur. O yüzden bu yapı etrafına çalışanlar için pek çok büyük önem arz etmiyor ama mimarlık tarihi üzerine çalışan ya da İstanbul'un şehir tarihini çalışanlar için açık bir veri tabanı. Şapel dediğimiz yapı, küçük kilisedir. Sarayların, kompleks yapıların içerisinde ibadet mekanı olarak yapılmış yapılardır. Yani bizdeki mescit gibidir. Kesme tuğlalara inşa edilmiş güzel bir yapı görüyoruz" diye konuştu.