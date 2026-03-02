İstanbul'da lisede dehşet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı
İstanbul Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen kan donduran olayda, 11. sınıf öğrencisi dehşet saçtı. İki öğretmenini ve bir arkadaşını bıçakla yaralayan saldırgan gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Fatma Ç.’ten acı haber geldi. Valilikten yapılan açıklama ve olayın tüm detayları haberimizde.
İstanbul Çekmeköy, bugün bir eğitim kurumundan gelen acı haberle sarsıldı. Taşdelen mahallesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği bıçakla dehşet saçtı.
Saldırıda öğretmenler Fatma Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K. (15) çeşitli yerlerinden yaralandı. Okula hızla sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti. Ancak ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 44 yaşındaki öğretmen Fatma Ç., doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.