İstanbul'da lisede dehşet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı

Saldırıda öğretmenler Fatma Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K. (15) çeşitli yerlerinden yaralandı. Okula hızla sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti. Ancak ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 44 yaşındaki öğretmen Fatma Ç., doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.