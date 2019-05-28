İstanbul'da liselilerden milyonluk tehlikeli mezuniyet
İstanbul Çekmeköy’deki özel bir okulun lise son sınıf öğrencileri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında mezuniyetlerini kutlamak için değerleri 1'er milyonu bulan lüks araçlarla konvoy halinde trafiğe çıktı.
Renkli ancak ama bir o kadar da tehlikeli görüntülere sahne olan kutlamada öğrenciler, ellerinde mezun oldukları okulun bayraklarıyla araçların camlarına sarktı.
Şarkı ve marşlarla doyasıya eğlenen gençler, sahil boyunca lüks cip ve otomobillerle tur attı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, yoldan geçen vatandaşlar da şaşkınlık izledi.
Ancak sahil boyunca kutlamaya devam eden gençler, eğlencenin dozunu bir süre sonra kaçırdı. Yolda seyreden araçlar ve kaldırımda insanlar yürüdüğü esnada gençler alevsiz meşaleler yakarak ortalığı dumana boğdu.