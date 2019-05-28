  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Mayıs 2019 14:59

İstanbul'da liselilerden milyonluk tehlikeli mezuniyet

İstanbul Çekmeköy’deki özel bir okulun lise son sınıf öğrencileri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında mezuniyetlerini kutlamak için değerleri 1'er milyonu bulan lüks araçlarla konvoy halinde trafiğe çıktı.

İstanbul'da liselilerden milyonluk tehlikeli mezuniyet

Renkli ancak ama bir o kadar da tehlikeli görüntülere sahne olan kutlamada öğrenciler, ellerinde mezun oldukları okulun bayraklarıyla araçların camlarına sarktı.

1/ 6
İstanbul'da liselilerden milyonluk tehlikeli mezuniyet

Şarkı ve marşlarla doyasıya eğlenen gençler, sahil boyunca lüks cip ve otomobillerle tur attı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, yoldan geçen vatandaşlar da şaşkınlık izledi.

2/ 6
İstanbul'da liselilerden milyonluk tehlikeli mezuniyet

Ancak sahil boyunca kutlamaya devam eden gençler, eğlencenin dozunu bir süre sonra kaçırdı. Yolda seyreden araçlar ve kaldırımda insanlar yürüdüğü esnada gençler alevsiz meşaleler yakarak ortalığı dumana boğdu.

3/ 6
İstanbul'da liselilerden milyonluk tehlikeli mezuniyet

Meşaleleri elde ele veren ve araçlar arasında el tutuşan gençler, canlarını bir an olsun umursamadı. Düdük ve polis sireni çalarak çevreyi oldukça rahatsız eden gençler, trafiği tehlikeye düşürdü.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM