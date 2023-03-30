İstanbul'da lokantaya silahlı saldırı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir lokanta çalışanı yaralanırken, silah sesleri nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı.
Pazariçi Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında, lokantanın önüne motosikletle gelen bir kişi, içeriğe doğru rastgele ateş etti. Saldırıda lokanta çalışanı bir kişi, isabet eden kurşunla yaralandı.
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Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan geldiği motosikletle kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı lokanta çalışanı, ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri kimliği belirlenmeyen saldırgan için yakalama çalışmaları başlattı.
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Silahlı saldırı sırasında panikle kaçışan insanların ve saldırganın motosikletiyle caddeden geçişi güvenlik kamera kayıtlarına girdi.
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