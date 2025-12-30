İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren lünlü bir üks otomobil galerisinin sahibinin, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.
Kaynak: İHA
İddiaya göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı bir oto galeri, uzun süredir sessizliğe büründü.
Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.
Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.
