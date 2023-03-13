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İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Etiler Nispetiye Caddesi’nde bulunan lüks restoranda yemek yiyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yemek yemek için geldikleri restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Grupta bulunan bir kişi silahtan çıkan kurşunla yaralandı. İddiaya göre, saldırganlar yaraladıkları kişiyi de yanlarına alarak otomobille kaçtılar.

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İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Restoranda bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri, restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceleyip olay yeri çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri restoranın içinde uzun süre incelemelerde bulundu.

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İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Kaçan saldırganların yakalanması için emniyetin soruşturması devam ediyor.

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İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4
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