İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü

Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yemek yemek için geldikleri restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Grupta bulunan bir kişi silahtan çıkan kurşunla yaralandı. İddiaya göre, saldırganlar yaraladıkları kişiyi de yanlarına alarak otomobille kaçtılar.